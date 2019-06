Minder warm, grote regionale verschillen

In de Randstad schommelt het kwik rond de 23 graden, in Brabant, Gelderland en Twente wordt het 25 tot 27 graden. Daarmee is het beduidend koeler dan dinsdag, toen het officiële dagrecord voor 25 juni sneuvelde: de thermometer in De Bilt gaf aan het eind van de middag 33,1 graden aan. Het oude record stamt uit 1976; toen werd het in De Bilt 32,9 graden.

De grote regionale verschillen komen ook later deze week voor. Donderdag en vrijdag wordt het naar verwachting 18 graden op de Wadden, tegen 28 in Limburg. Zaterdag is het 23 graden in het noorden, terwijl het kwik in het zuidoosten kan oplopen tot boven de 30 graden.