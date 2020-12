LIVE | Aantal nieuwe coronagevallen in Duitsland iets gedaald

In Duitsland is het aantal coronabesmettingen dat in de laatste 24 uur is vastgesteld met ruim honderd gedaald ten opzichte van een dag eerder. Het Robert Koch Instituut (RKI), de Duitse evenknie van het RIVM, heeft zaterdagochtend 23.318 nieuwe gevallen gemeld. Vrijdag waren er nog 23.449 besmettingen.

De afgelopen dagen is het aantal nieuwe geïnfecteerden snel toegenomen. Donderdag meldde het RKI 22.046 nieuwe gevallen, woensdag rond de 17.000 en dinsdag zo'n 13.500 besmettingen. In totaal is het coronavirus in Duitsland bij 1.153.556 personen vastgesteld.

In het afgelopen etmaal overleden nog eens 483 personen in Duitsland aan de gevolgen van Covid-19. Het totale dodental als gevolg van de epidemie komt daarmee op 18.517 te staan.

