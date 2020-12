LIVE | ’Coronavaccins met militair vliegtuig naar Engeland’

Miljoenen doses coronavaccin die in België worden gemaakt, zullen volgens The Guardian met een militair vliegtuig naar het Verenigd Koninkrijk worden gebracht om vertraging door de brexit te voorkomen. Ook al komt er een deal met de EU, waar het vooralsnog niet naar uitziet, dan nog dreigt het vervoer over weg, spoor of zee in grote problemen te komen.

Transport door de lucht is het enige alternatief om de Britse inentingscampagne niet in gevaar te brengen. Zowel het ministerie van Gezondheidszorg en Sociaal Welzijn (DHSC) als van Defensie heeft dat zaterdag bevestigd.

