Bonden en politie oneens over zomerrooster

De nationale korpsleiding en ook de politie-eenheden in bijvoorbeeld Gelderland en Amsterdam, Rotterdam en Den Haag, herkennen zich niet in de beweringen dat ze agenten van hun vakantie terugvragen.

Struijs wijt het verschil van mening aan „een andere belevingswereld”, zei hij in een reactie hierop. Bij de bonden komen veel meldingen van agenten die telkens extra diensten draaien. Ook vrijdag na de eerste berichtgeving bevestigden agenten aan de NPB dat er wel degelijk extra maatregelen nodig zijn om roosters te vullen. En dat het soms de spuigaten uitloopt, aldus Struijs. De politie-eenheden erkennen wel de zomerdruk maar ze zien ze in de systemen dat de roosters rond zijn, aldus de NPB-voorman. Hij wil na de vakantie onderzoek naar alle extra diensten van agenten en maatregelen.

Vooralsnog worden geen mensen ’ingevlogen’: de agenten die worden benaderd, vieren (deels) thuis vakantie of staan bijvoorbeeld op een Nederlandse camping. Sommige agenten onderbreken inderdaad hun vakantie, uit collegialiteit, zegt Struijs.

Ook volgens politiebond ACP gebeurt het op meerdere plekken in Nederland dat politiemensen wordt gevraagd terug te komen, maar of dat vaker gebeurt dan normaal weet de bond niet. Volgens een woordvoerder is de capaciteit van de basisteams zorgelijk en wordt dat extra duidelijk in de vakantieperiode. „Dan is er niet minder werk bij de politie.”

De capaciteitsproblemen zijn ontstaan door structurele onderbezetting en overbelasting, zegt Struijs. Mensen gaan met pensioen terwijl er niet genoeg nieuwe mensen in dienst treden. Daar komt bij dat het ziekteverzuim met 7 à 8 procent relatief hoog is, geeft de NPB-voorzitter aan.