Grote wietactie politie

Tientallen politiemensen zijn inmiddels aanwezig bij panden op meerdere locaties, zoals in Emmen. ,,De actie concentreert zich voornamelijk in Drenthe.’’

Tot dusverre werd onder meer een auto in beslag genomen. Het voertuig wordt voorlopig gezien als ‘crimineel vermogen’. Vijf verdachten zijn aangehouden. Het noordelijke korps verwacht later op de dag de balans op te kunnen maken van het speurwerk.

Loodsen

In Ter Apel werd de 43-jarige eigenaar van een loods aangehouden. De man uit Emmen zit vast op verdenking van handel in drugs. In Ter Apel zijn zowel twee woningen als twee loodsen doorzocht. Daarbij werden speciale geld- en drugshonden ingezet, liet de politie weten.

In de provincie Groningen is tevens politieactie aan de gang in Winschoten. In zowel Meppel als Winschoten zijn hennepkwekerijen gevonden. Ook een drogerij werd aangetroffen.

De politie kwam de verdachten op het spoor na invallen eerder dit jaar in Hoogeveen en Assen. Het werd later duidelijk dat de verdachten hun activiteiten nadien hadden verplaatst naar Meppel en Winschoten, aldus de politie.