Egypte bemiddelt wapenstilstand tussen Palestijnen en Israël na roerige week

Sinds vijf dagen vuren Palestijnse militanten van het radicale Islamitische Jihad en het Israëlische leger IDF raketten op elkaar af. Daarbij zijn tientallen doden gevallen, voornamelijk aan Palestijnse kant. Vanuit Gaza werden meer dan duizend projectielen op Israël afgeschoten. Een deel daarvan werd onschadelijk gemaakt. De Israëlische krijgsmacht heeft aanvallen uitgevoerd op honderden doelwitten in de Gazastrook.

Miljoenen Israëliërs zijn het zuiden van het land ontvlucht of brachten veel tijd door in hun schuilkelder. Ook de populaire kuststad Tel Aviv werd bestookt, maar het geavanceerde luchtverdedigingssysteem van Israël bood de nodige bescherming.

Volgens Jeruzalem zijn bij een militaire operatie deze week verschillende kopstukken van de terreurbeweging opgespoord en geëlimineerd. Hamas heeft de macht in handen in de Gazastrook, maar de laatste jaren melden ook andere terreurgroepen zich zoals Islamitische Jihad en IS. Israël trok zich in 2005 terug uit de strook langs de kust, er wonen inmiddels ruim twee miljoen Palestijnen.

Buurland Egypte liet al eerder weten te willen bemiddelen in het conflict. Betrokken bronnen vertelden vrijdag aan persbureau AFP dat Egypte bij de bemiddeling een begin van de-escalatie had bereikt. Volgens de Egyptische nieuwszender al-Qahera heeft Caïro er bij beide partijen op aangedrongen zich aan de wapenstilstand te houden.