Man overvallen en vastgehouden in woning Lieshout

Het slachtoffer wist rond 09.30 uur contact op te nemen met de politie nadat hij in paniek bij een van zijn buren aanbelde. Dat meldt het Eindhovens Dagblad. Het is niet duidelijk hoeveel daders het huis van de man binnen zijn gedrongen en of zij iets hebben buitgemaakt.

In de straat van de woning is veel politie aanwezig. De omgeving is afgezet en er is een onderzoek gestart.