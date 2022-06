Drie gewonden door aanrijding tractor met vrachtwagen op A12 bij Ede

Het was op de A12 al zeer druk vanwege de afsluiting van de A1. Die weg was van en naar Stroe afgesloten vanwege het boerenprotest in de Gelderse plaats. Rond 16.00 uur trokken de boeren met hun landbouwvoertuigen huiswaarts.

Rijkswaterstaat houdt de A1 tot in de loop van de avond dicht en adviseert weggebruikers de wegen van en naar Stroe te mijden. Met name rond Arnhem, waar de omleidingsroutes lopen, is het druk op de wegen.