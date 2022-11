A27 weer open na ongeluk bij wegwerkzaamheden

Kopieer naar clipboard

Om 1.30 uur werd er een ongeval gemeld op de A27 tussen Hilversum en Utrecht thv Maartensdijk. Ⓒ Caspar Huurdeman

ALMERE - De A27 is weer helemaal open. De weg was woensdagmorgen tussen Hilversum en Bilthoven gesloten in de richting Utrecht nadat een vrachtwagen op een pijlwagen was ingereden.