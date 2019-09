Kogels uit het winkelwagentje

Walmart-klanten moeten in ieder geval een deel van hun munitie nu elders kopen. Ⓒ Foto AFP

BENTONVILLE - Walmart is dé Amerikaanse supermarktketen. Stelt u zich een Albert Heijn XL voor waaraan een vestiging van een ouderwetse V&D is toegevoegd, en u krijgt een idee van het formaat van deze winkels. Er is wel een groot verschil met Nederlandse supermarkten: Walmart verkoopt vuurwapens en de munitie daarvoor.