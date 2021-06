Nederlanders weten het zeker: ’Ik rij prima, maar die anderen...’

Van medeweggebruikers hebben Nederlanders een minder hoge pet op: gemiddeld krijgen zij het rapportcijfer 3,1. Dat blijkt uit onderzoek dat Athlon Nederland hield onder ruim duizend weggebruikers.

„Kortom, de automobilist lijdt aan zelfoverschatting en dat is gevaarlijk en heel lastig te bestrijden”, reageert verkeerspsycholoog Gerard Tertoolen.

’Soort afweermechanisme’

„Het is niet waar dat hij beter is dan een ander. Maar het is een soort afweermechanisme van mensen dat ze in vergelijking met anderen zichzelf beter achten. Op zich is dat een goede eigenschap, want als je je altijd minder inschat zit je snel in een depressie.”

Maar op de weg kan het tot excessen leiden, vervolgt Tertoolen. „Want een snelheidsbeperking of appverbod achter het stuur geldt natuurlijk alleen voor de mindere bestuurders, is vaak de gedachte. Zelfvertrouwen is mooi, maar jezelf overschatten kan tot overmoedig gedrag leiden.”

Kennis bijspijkeren

„Het lijkt erop dat automobilisten denken: ’Iedereen rijdt onveilig, behalve ik’. Maar liefst 44% beoordeelt zichzelf als een veiligere weggebruiker dan anderen”, zegt Athlon-directeur Jean-Pierre Vissers. „Maar opvallend is dat 8% denkt niet meer te slagen voor het theorie-examen als ze dat zouden moeten afleggen. Daarom hebben wij een programma ontwikkeld om het zelfvertrouwen en kennis bij te spijkeren over verkeersregels via praktijkvoorbeelden.”

Een van de vragen in het online-programma is: ’Als je in de auto drie seconden bent afgeleid, omdat je bijvoorbeeld de radio wilde aanzetten, hoeveel meter heb je dan afgelegd als je 100 km/uur rijdt? 5, 12, 45 of 80 meter? Visser: „Het juiste antwoord: 80 meter, want je rijdt per seconde 27,77 meter. In drie seconden heb je dus meer dan 80 meter afgelegd. Maar 66% dacht dat het afgelegde aantal meters lager lag. 15% koos zelfs voor het antwoord 12 meter.”

’Doen en bijblijven het belangrijkst’

„Hoewel je autorijden niet zo snel verleert, is het daadwerkelijk doen en bijblijven het allerbelangrijkst. Het is dan eigenlijk ook raar dat de meesten van ons bij het behalen van het rijbewijs voor het laatst actief bezig zijn geweest met kennisvergaring”, zegt Rob Stomphorst van Veilig Verkeer Nederland. „Dat terwijl de wegen alsmaar drukker worden en verkeersregels veranderen. Zo’n online programma om de kennis op te krikken kan daar zeker helpen.”