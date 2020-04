De relatie tussen Van Brenk en Dales is zeer slecht. De partijvoorzitter zou het Kamerlid in een mail een ’matennaaier’ en verrader hebben genoemd. Daar wil Van Brenk niet op reageren. „Het zegt genoeg over de omgangsvormen van Dales, tot dat niveau verlaag ik me niet.”

Van Brenk zegde samen met haar fractiegenoten, behalve fractieleider Henk Krol, en de Eerste Kamerleden het vertrouwen op in Dales. Ook een tiental provincievoorzitters wil dat Dales vertrekt. „Waarom zou je dan nog willen blijven?”, vraagt Van Brenk zich af. Ze denkt niet dat de voorzitter de eer aan zichzelf houdt, dan moeten de leden over zijn lot beslissen.

’Doodzonde’, vindt Van Brenk het geruzie bij haar partij. „Het is echt heel erg, Dales maakt onze partij gewoon kapot.” Terwijl 50Plus volgens het Kamerlid juist ’heel erg nodig’ is op dit moment, met zorgen over ouderen in de coronacrisis en de naderende uitwerking van het pensioenakkoord.

Van Brenk heeft er het volste vertrouwen dat de leden Dales weg zullen stemmen ’als ze zich echt verdiepen in hoe hij omgaat met mensen’. En als dat niet gebeurt? „Dan is dat een groot probleem.”