Politie ontdekte ’cocaïne’ bij autocontrole, maar het bleek later suiker te zijn

Binnenland

Politie omsingelt huis Groninger die nepwapen maakte voor studieproject

De politie omsingelde vrijdagavond het huis van een student die een nepwapen had gemaakt van pizzadozen en het binnen aan iemand anders had laten zien. De politie zette hierbij meerdere eenheden in. Ook was de straat afgezet. Dit schrijft de politie op Instagram.