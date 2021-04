Koning: ’Koningsdag om nooit te vergeten en nooit te herhalen’

Dit artikel wordt gedurende de dag van updates voorzien.

Koning Willem-Alexander, koningin Máxima en de prinsessen Amalia, Alexia en Ariane vertrokken even voor 13.30 uur uit Eindhoven, in dezelfde voertuigen als waar ze mee aankwamen. Even daarvoor bedankte de koning Eindhoven voor de gastvrijheid. Hij zei dat hun harten uitgaan naar de mensen die geen feest kunnen vieren doordat ze dierbaren zijn kwijt geraakt of bijvoorbeeld in een ziekenhuis, op de ic, staan op dit moment.

De koning vierde zijn 54e verjaardag. Net als zijn verjaardag van vorig jaar was het feest vanwege het coronavirus in aangepaste vorm. Bij de activiteiten in Eindhoven was geen publiek. Willem-Alexander benadrukte even voor het einde van het bezoek in een gesprek met journalisten te hopen dat volgend jaar weer meer contact met de mensen mogelijk is. Máxima bedankte Eindhoven voor de mogelijkheid die de familie kreeg om toch Koningsdag op deze manier te vieren. Ze sprak de wens uit dat het „beetje bij beetje” weer mogelijk wordt om meer te kunnen doen.

De koning en zijn gezin arriveerden rond 11.00 uur in een karavaan van oude en nieuwe auto’s op het terrein van de Tech Campus. De koning reed met Amalia voorop in een oude DAF die de koninklijke familie jarenlang gebruikte tijdens vakanties in Italië. Maxima zat in een auto op zonne-energie van Lightyear. Zij zei later dat ze het leuker had gevonden als ze er wat meer in had kunnen scheuren. Willem-Alexander zei over de rit in de DAF: „Heel bijzonder dat ik nu in het echt met mijn dochter, de volgende generatie, erin mocht rijden. Is echt fantastisch geweest.”

Prinses Alexia samen met koningin Maxima in de studio tijdens de regioquiz. Ⓒ ANP/HH

Bij aankomst werden de Oranjes opgewacht door de Eindhovense burgemeester John Jorritsma. De koningin en de prinsessen kregen een bosje bloemen van vilt. Jorritsma heette de familie welkom en feliciteerde de koning. De koning en zijn gezin gingen vervolgens met mensen in gesprek, op afstand via een scherm.

Koning Willem-Alexander luistert samen met koningin Maxima en prinsessen Ariane, Alexia en Amalia naar een optreden van The Streamers. Ⓒ ANP/HH

Op de campus werden ze getrakteerd op een concert van een aantal leden van groep The Streamers. Onder meer Paul de Munnik, Guus Meeuwis, Thomas Acda en Roel van Velzen en Nick & Simon zongen voor de familie het nummer Our House van Crosby, Stills, Nash & Young. Guus Meeuwis feliciteerde de koning. De koning bedankte voor het lied en zei zich te verheugen op het concert dat de groep later dinsdag gaat geven.

De Oranjes reizen dinsdagmiddag terug naar Den Haag waar ze bij Paleis Noordeinde de repetitie van het optreden van The Streamers bijwonen. De band geeft dinsdagavond een livestreamconcert vanaf het plein bij de Koninklijke Stallen.

Koningsdag wordt, net als vorig jaar, afgesloten met een Nationale Toost. Aan dat proostmoment werkt de koning mee. Of ook overige leden van de koninklijke familie, die vorig jaar via een scherm het glas hieven, te zien zijn is nog niet bekend.

Oranjes op de foto voor vertrek

Ⓒ ANP/HH

Willem-Alexander, Máxima en hun dochters Amalia, Alexia en Ariane zijn dinsdagochtend vertrokken richting Eindhoven vanaf Paleis Huis ten Bosch om Koningsdag te vieren. Dat liet het Koninklijk Huis weten op sociale media.

Het Koninklijk gezin deelde dinsdagochtend een foto waarop ze samen voor de deur poseren. De koningin draagt een jurk met print en bijpassende hoed, Amalia een broek met een blouse, Alexia een crèmekleurige jurk en Ariane een blauwe japon. De koning heeft een donkerblauw pak aan, met een paarse stropdas.

Achtste Koningsdag voor de koning

Koning Willem-Alexander viert dinsdag zijn 54e verjaardag. Daarmee beleeft de koning zijn achtste Koningsdag, die sinds 2014, bijna een jaar na zijn inhuldiging, op 27 april wordt gevierd. Zijn moeder Beatrix vierde toen nog Koninginnedag op 30 april.

Voor het tweede jaar op rij zijn de festiviteiten wegens het coronavirus aangepast. Vorig jaar vierden Willem-Alexander en zijn gezin op 27 april nog ’Woningsdag’ digitaal vanuit Paleis Huis ten Bosch. Dit jaar gaan de koning, koningin en prinsessen wel op pad: naar Eindhoven.

Paleizen decor voor optredens tijdens Koningsdag

Vanaf terreinen bij de paleizen Het Loo, Soestdijk en Noordeinde klinkt op Koningsdag muziek. Supergroep The Streamers, bestaande uit onder anderen Guus Meeuwis, Davina Michelle, Kraantje Pappie, Miss Montreal en Typhoon, speelt ’s avonds vanaf het plein bij de Koninklijke Stallen in Den Haag voor de jarige koning.

The Streamers hebben daarmee een primeur te pakken, want nooit eerder vond zo’n groot popconcert plaats bij het werkpaleis van koning Willem-Alexander. Willem Alexander, Máxima en hun dochters Amalia, Alexia en Ariane vieren Koningsdag overdag in Eindhoven. Ze komen daarna even kijken bij de repetitie van The Streamers. Of de Oranjes ’s avonds bij het optreden van de partij zijn, is niet bekendgemaakt. The Streamers spelen voor deze gelegenheid onder meer een speciaal ’Koningsdagblok’ met liedjes voor de jarige.

Gelegenheidsgroep The Streamers kwam vorige maand bij elkaar omdat de artiesten vanwege het coronavirus niet kunnen optreden in volle zalen. Hun eerste gratis digitale liveshow vond plaats vanuit het Amsterdamse Koninklijk Theater Carré. Daar keken ruim 1,2 miljoen mensen uit verschillende landen naar. Ook het Koningsdagconcert is weer gratis te volgen.