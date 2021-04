Koning Willem-Alexander viert achtste Koningsdag

Voor het tweede jaar op rij zijn de festiviteiten wegens het coronavirus aangepast. Vorig jaar vierden Willem-Alexander en zijn gezin op 27 april nog 'Woningsdag' digitaal vanuit Paleis Huis ten Bosch. Dit jaar gaan de koning, koningin en prinsessen wel op pad: naar Eindhoven.

In de stad is geen publiek aanwezig. Maar Willem-Alexander, Máxima, Amalia, Alexia en Ariane hebben er een vol programma. Het gezin begint de dag met het rijden in een karavaan van oude en nieuwe auto's. De koning rijdt met Amalia voorop in een oude DAF die de koninklijke familie jarenlang gebruikte tijdens vakanties in Italië. Ook staan er onder meer optredens, een regioquiz en een talkshow op het programma.

De Oranjes reizen daarna terug naar Den Haag waar ze bij Paleis Noordeinde de repetitie van het optreden van supergroep The Streamers bijwonen. Die band, bestaat uit onder anderen Guus Meeuwis, Miss Montreal, VanVelzen en Nick & Simon en geeft dinsdagavond een livestreamconcert vanaf het plein bij de Koninklijke Stallen.

Koningsdag wordt, net als vorig jaar, afgesloten met een Nationale Toost. Aan dat proostmoment werkt de koning mee. Of ook overige leden van de koninklijke familie, die vorig jaar via een scherm het glas hieven, te zien zijn is nog niet bekend.