NVWA ruimt in totaal ruim 570.000 nertsen wegens coronavirus

Onder de geruimde dieren waren ruim 480.000 pups, want juist in deze tijd van het jaar krijgen de nertsen jongen. De geruimde bedrijven staan in Noord-Brabant en Noord-Limburg, aldus de NVWA.

Het kabinet besloot vorige week dat besmette bedrijven geruimd moesten worden, omdat is gebleken dat nertsen het virus kunnen overdragen op mensen. Zeker twee nertsenverzorgers zijn ziek geworden door besmetting via een dier. Ook sommige katten op nertsenhouderijen zijn ziek. Het virus kan volgens deskundigen ook lang blijven circuleren op het bedrijf en dat levert gevaar op voor de volksgezondheid.