Omgekomen Amerikaanse soldaat plaatste vlak voor haar dood ontroerende foto met baby in armen:’I love my job’

Gee was naar Afghanistan was gestuurd om te helpen met de evacuaties. De 23-jarige wilde eigenlijk luchtverkeersleider worden, maar vanwege een hartritmestoornis kon dat niet. Ze kwam bij het Amerikaanse leger terecht als onderhoudstechnicus.

Haar vader had een paar dagen voordat ze overleed nog een sms-berichtje gestuurd dat hij zo trots was. ,,Ze was een perfect kind. Kwam nooit in de problemen’’, zegt hij tegen The Washington Post.

Een vriendin schreef op social media dat ze het verdriet niet kan omschrijven. Ze vindt het moeilijk te realiseren dat Nicole er niet meer is. ,,Toen was daar die explosie, en zomaar is ze weg.’’ Ze troost zichzelf met het idee dat ze haar laatste adem uitblies terwijl ze deed waar ze het meest van hield: mensen helpen.

Zelfmoordterrorist

Buiten het vliegveld van Kabul blies een zelfmoordterrorist zichzelf donderdag op. Er vielen zeker 170 doden, onder wie 13 Amerikaanse soldaten. De Amerikaanse slachtoffers zijn vooral jonge twintigers. Het Amerikaanse leger deelde onlangs een foto van de omgekomen militairen.

De aanslag werd opgeëist door een lokale afdeling van Islamitische Staat (IS).