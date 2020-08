Politiebond: relschoppers strand weren met schriftelijke aanmelding

„Op een festival is het niet normaal dat je binnenkomt met een koelbox vol sterkedrank en een beatbox. Dat zou aan het strand ook zo moeten zijn”, zegt ondervoorzitter Vincent Houssin van VSOA in Het Nieuwsblad.

Het zit de vakbonden hoog. Ze eisen een harde aanpak van het volgens hen „uitschot van Brussel” dat relt aan de kust en op andere plaatsen. De relschoppers vielen afgelopen weekend in Blankenberge ook de politie aan. „De achterban is heel boos over de gang van zaken. Geweld tegen de politie moet eindelijk eens worden aangepakt”, zegt Carlo Medo van NSPV.

„Sommigen noemen dat etnische profilering, maar de realiteit is dat men er de amokmakers uitpikt, of diegenen die bekend zijn bij de politie en in grote groepen aankomen. Toevallig zijn dat gasten uit het Brusselse. De politie is daarvoor opgeleid en weet welke types men zoekt. Het is profileren op afwijkend gedrag.”

De festivalaanpak kan ook werken aan de kust, menen de vakbonden. Op een festival kom je volgens Houssin niet binnen met sterke drank, drugs of een beatbox. „Daar vindt men dat normaal en gaat men de politie niet betichten van etnische profilering of vrijheidsbeperkingen”, zegt hij.

Medo pleit ook voor een aanmeldsysteem voor wie naar de kust wil. „Dan krijg je een soort van papier mee. Dat kan dan gecontroleerd worden.

Maar beter nog zou het zijn als probleemjongeren al gestopt worden in Brussel. „Maar dan moet de Brusselse overheid meewerken. Het valt me op dat het daar erg stil blijft”,

Medo en Houssin willen dat geweld tegen de politie hard wordt aangepakt. „Van de beloofde nultolerantie komt niets. Meer dan 30 procent van de mishandelingszaken tegen de hulpdiensten wordt geseponeerd. Minder dan 50 procent wordt veroordeeld”, aldus Houssin.