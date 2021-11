Premium Het beste van De Telegraaf

Commissie buigt zich over reclamespot bij NPO over ’racisme en corona’ in Bijlmer

Door Silvan Schoonhoven

Nizaar Makdoembaks, voormalig huisarts in de Bijlmer. Ⓒ ANP / HH

Amsterdam - De Reclame Code Commissie buigt zich over een radiospot waarin een verband wordt gelegd tussen ’structureel racisme’ bij de overheid en coronaslachtoffers onder allochtonen, met verwijzing naar een website die verwijst naar moordpartijen uit het verleden.