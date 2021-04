Jongens (14 en 15) aangehouden voor joyriding Bergen op Zoom

Binnenland

LIVE | Eerste veroordelingen avondklokrellen Den Bosch: tot 10 maanden cel

Een Bosschenaar heeft vrijdag bij de rechtbank in Den Bosch tien maanden cel, waarvan de helft voorwaardelijk, gekregen vanwege zijn rol bij de avondklokrellen op 25 januari. Quinten T. is de eerste die is veroordeeld voor de zware ongeregeldheden in zijn woonplaats. Ook moet hij een schadevergoedin...