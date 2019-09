’Wraakactie met banaan na seksuele vernedering dochter’

Dat schrijft het AD. De relatie tussen de jongen van Kaapverdiaanse afkomst en het meisje van Hindoestaanse afkomst lag altijd al gevoelig. Het was geen gelijkwaardige relatie, stelt advocaat Hajé Weisfelt, die de moeder van het 17-jarige meisje bijstaat.

Volgens Weisfelt filmde de jongen het meisje terwijl ze seks hadden. Ze werd daarbij steevast vernederd en moest onder meer melk opslurpen uit het drinkbakje van de kat. ,,Het is een kwetsbaar meisje dat onteerd is door haar vriend. Ze werd gedwongen onderdanig te zijn.’’

De jongen zou steeds dreigen video’s online te zetten als zijn vriendin niet precies deed wat hij haar opdroeg. Op zijn telefoon zou ’een soort handleiding’ hebben gestaan die beschrijft ’hoe je meisjes afhankelijk kunt maken’.

Wraakactie

Het meisje kreeg psychische problemen, vermagerde en werd suïcidaal. Op enig moment kwam de familie van het meisje de filmpjes tegen op haar telefoon.

Daarop togen de moeder, haar vriend, een broer van de moeder en een neef naar het huis van de jongen. Ze dwongen hem alle beelden te verwijderen. Toen er twijfel kwam of alle beelden daadwerkelijk verwijderd waren, kwamen ze twee dagen later terug. Ze wachtten de jongen op, duwden hem in een auto en dwongen hem video’s te verwijderen.

Ook brachten ze hem naar een kelderbox in Schiedam, waar zich een ’wraakexpeditie’ ontspon, aldus het OM. De jongen werd mishandeld en gedwongen zich uit te kleden. Hij werd bedreigd met een stroomstootwapen en moest seksuele handelingen verrichten met een komkommer en een banaan.

Rechtszaak

Een rechtszaak over deze gebeurtenissen zou in december worden voortgezet. Er is gevraagd om aanvullende getuigenverhoren.