Nederlanders ’amper voorbereid’ op overstromingen

Slechts 1 op de 8 Nederlanders geeft dan ook maar aan goed voorbereid te zijn op een ramp met wassend water. De hulporganisatie is zelf hoogst verbaasd over de uitkomst. ,,Dit is ons heel erg opgevallen. We hebben er niet direct een verklaring voor, daar hebben we niet naar gevraagd. Maar het is een vreemde contradictie”, aldus een woordvoerster. De hulporganisatie had verwacht dat het gevaar na de heftige overstromingen in Limburg van de zomer van 2021 juist meer zou zijn doorgedrongen.

In 2018 gaf een kwart van de ondervraagde Nederlanders namelijk aan zich zorgen te maken over een overstroming, nu is dat 14 procent. En dat terwijl steeds meer mensen iemand kennen die te maken heeft gehad met een grote overstroming, of zelfs aan den lijve heeft ondervonden hoe water voor nood zorgde. Vaak valt elektra uit, kunnen hulpdiensten maar moeilijk te plaatse komen en moeten mensen zichzelf in de tussentijd droog, warm en in leven houden. Slechts 1 op de 4 mensen heeft bijvoorbeeld drie liter drinkwater per persoon in huis.

,,Woensdag herdenken we de watersnoodramp van 1953. Korter geleden werd Limburg overvallen door het water. We hebben gezien dat een volgelopen kelder of schade aan je huis als gevolg van een overstroming ook in Nederland kan gebeuren. We vinden het zorgelijk dat zo weinig mensen zich hier bewust van zijn,” zegt Heleen van den Berg, Hoofd Nationale Hulp van het Rode Kruis.