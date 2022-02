Premium Het beste van De Telegraaf

120.000 slaapplekken te weinig Heibel om huisvesting arbeidsmigranten: ’Niemand wil een Polenhotel in de tuin’

Door Niels Rigter

De Let Alex Briedis: „Ik weet dat er ook voor Nederlanders woningnood is.” Ⓒ Rias Immink

Tienduizenden arbeiders uit Oost-Europa oogsten onze groenten, sorteren de post en verbouwen onze huizen. Hun inzet is amper een twistpunt, maar hun huisvesting stuit vaak op verzet. Met de gemeenteraadsverkiezingen in aantocht willen partijen er liever hun vingers niet aan branden. Niemand wil een ’Polenhotel’ in de tuin. „Maar bedjes achter de tomatenkisten, daar willen we toch niet naar terug?”