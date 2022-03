Oud-kanselier Schröder praatte met Poetin over oorlog

Vladimir Poetin met Gerhard Schröder op archiefbeeld uit 2004. Ⓒ ANP / EPA

BERLIJN - De Duitse oud-bondskanselier Gerhard Schröder is in Moskou om over de oorlog in Oekraïne te overleggen. Duitse regeringsbronnen hebben berichtgeving hierover door website Politico bevestigd tegenover persbureau DPA. Donderdag zou Schröder de Russische president Vladimir Poetin hebben ontmoet.