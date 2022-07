Vertraging hoger beroep ontvoering Insiya door geblunder OM

Moeder Nadia Razhid oogde onbewogen. Maar van binnen moet zij hebben gekookt. Zij vecht al zes jaar onafgebroken voor de terugkeer van haar dochter, die inmiddels 8 jaar oud is en al die tijd in India wordt vastgehouden. In 2020 werd Hemani tot 9 jaar gevangenisstraf veroordeeld voor ontvoering bij de rechtbank Amsterdam. Het hoger beroep, nota bene door hem zelf ingesteld, diende vrijdag zonder zijn aanwezigheid.

Internationaal arrestatiebevel

Er zijn meerdere pogingen gedaan Hemani, tegen wie ook een internationaal arrestatiebevel loopt, tijdig op te roepen voor het hoger beroep. Daarin blijken fouten gemaakt te zijn. Zo hebben de Nederlandse autoriteiten een oproeping uitgevaardigd via de Indiase autoriteiten, terwijl er een dagvaarding zou moeten worden afgeleverd én betekend. ,,De oproeping en dagvaarding verschillen slechts op details”, hield de advocaat-generaal voor, maar zij gaf eveneens toe dat het niet klopt met hoe het wettelijk is voorgeschreven.

Insiya bevindt zich al zes jaar in India. Ⓒ EIGEN FOTO

Advocaat Gerard Spong van Hemani vroeg het Hof de zaak terug te verwijzen naar de rechtbank, omdat in eerste aanleg een zelfde soort fout zou zijn gemaakt. Voor de rechtszaak in 2020 zou de verdachte ook niet op de juiste manier zijn opgeroepen.

Twijfel

Collega Peter Plasman van moeder Nadia Rashid vroeg het Hof vrijdag rond het middaguur het zekere voor het onzekere te nemen. Hij wil dat de raadsheren afzien van de voortgang van de zaak als er ook maar iets van twijfel bestaat over het afgeven van de dagvaarding in India aan Hemani. ,,Zodat de Hoge Raad de gang van zaken straks niet moet afkeuren en alles voor niks is geweest”, schetste de advocaat het doemscenario dat er door vormfouten geen veroordeling kan volgen.

Het Hof neemt tot 13.30 uur vrijdagmiddag de tijd om te beslissen hoe nu verder met het hoger beroep.