Schadeloosstelling van 53 miljoen euro na mislukte chemieproef

Het dramatische incident voltrok zich op 2 januari 2014 in de Beacon High School in Manhattan. Docent Anna Poole wilde het zogeheten regenboogexperiment demonstreren. Deze proef toont aan hoe verschillende zouten verschillende kleuren vlammen produceren. Maar er ontstond een vuurbal die Yanes gruwelijk verbrandde. Hij liep derdegraadsbrandwonden op over een derde van zijn lichaam, waaronder zijn gezicht, armen, handen en hals. Tijdens het proces getuigde Alonzo over wat hij heeft moeten doorstaan. “Ik voelde hoe ik in brand stond en er was niets dat ik kon doen. Ik kon de vlammen niet doven. De pijn was ondragelijk.”

Hij lag vijf maanden in het ziekenhuis, waar hij zware behandelingen onderging. Er werd huid van overleden donors getransplanteerd, als ook huid van zijn eigen benen en hoofd. Hij vertelde de jury ook hoe het weefsel van zijn oor langzaam afstierf en weggesneden moest worden. Het verlies van zenuwen en zweetklieren maakt dat hij het de hele tijd warm heeft. In de stukken huid die verbrand raakten, heeft hij geen gevoel meer. Hij moet nog altijd behandelingen ondergaan en er gaat volgens zijn advocaat geen dag voorbij dat hij geen pijn heeft.

Volgens Yanes goot zijn docent brandbaar methanol rechtstreeks uit een flesje op het zout, in plaats van een pipet te gebruiken waarmee ze de stof drup voor drup kon toedienen. Zijn advocaat benadrukte ook op dat de leerlingen veel te dichtbij zaten tijdens de demonstratie. En dat de klas geen dampkap had waardoor schadelijke gassen door konden dringen.

Alonzo vertelde dat hij zich een ‘freak’ voelt en dat zijn onzekerheid over zijn uiterlijk een relatie in de weg staat. Hij getuigde ook dat hij soms zijn bril afzet zodat hij de starende blikken op straat niet hoeft te zien.

De jury vond na beraad zowel het departement onderwijs als de lerares schuldig aan nalatigheid en ‘substantiële’ nalatigheid. De stad nam het echter voor de lerares op. Daardoor wordt ze niet persoonlijk aansprakelijk gesteld voor het incident.