Voormalig ’tweede man’ van Vaticaan Angelo Sodano overleden

Paus Franciscus prijst Sodano als een gezaghebbend en genereus priester en dienaar van het Vaticaan. Dinsdag is de uitvaartplechtigheid in de Sint-Pietersbasiliek en daar zal paus Franciscus bij aanwezig zijn.

Sodano werd door toenmalig paus Johannes Paulus II in 1991 geïnstalleerd als secretaris van staat, wat een soort premier en minister van Buitenlandse Zaken van Vaticaanstad is. De secretaris van staat geldt als de tweede man in het Vaticaan. Daarvoor was hij lange tijd gezant namens Vaticaanstad in Latijns-Amerika. Hij behield zijn hoge functie onder de in 2005 aangetreden Benedictus XVI nog ongeveer anderhalf jaar lang tot in 2006. Hij bekleedde ook de invloedrijke functie Deken van het College van Kardinalen tot eind 2019.