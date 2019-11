Compensatie voor toeslagouders na beschuldigingen

Dat staat in het advies dat een commissie onder leiding van oud-minister Piet Hein Donner samen heeft gesteld. De fiscus gaat dat advies overnemen. Gedupeerde ouders krijgen alsnog de toeslagen waar ze gewoon recht op hadden, plus nog eens 25 procent van dat bedrag als vergoeding voor materiële schade. Daarbovenop komt nog een bedrag van 500 euro per half jaar sinds het eerste besluit tot terugvordering.

Ook krijgen de ouders de invorderingskosten terug en een vergoeding voor de juridische kosten die ze in het dossier moeten maken. Als de ouders al geld teruggekregen hebben of hun ’schulden’ nog niet ingevorderd waren, wordt dat bedrag van de totale compensatie afgetrokken.

De commissie schrijft dat ze hoopt dat de compensatie genoeg is voor de gedupeerde ouders. De regeling is opgetuigd in de zogenoemde CAF 11-zaak, waarin het gaat om bijna 300 ouders. In totaal zijn er mogelijk duizenden ouders wiens toeslagen onterecht teruggevorderd zijn, voor hen zou de regeling ook gebruikt kunnen worden.

Vooringenomen

De commissie heeft ook gekeken naar waarom het zo fout is gegaan met de toeslagen. Volgens Donner kwam het door ’institutionele vooringenomenheid’ van het zogenoemde Combiteam Aanpak Facilitators (CAF), dat op fraudegevallen jaagde bij de fiscus.

Zij keken daarbij in het CAF 11-dossier niet zozeer naar hoe de ouders daadwerkelijk handelden, maar werd er gewerkt vanuit het vermoeden dat er fraude werd gepleegd. Daarbij werd actief gezocht naar het ontdekken van fouten van de ouders, ook al waren het maar heel kleine.

Bij die aanpak werd ouders niet duidelijk verteld wat er van hen verwacht werd. Daarom kregen ze geen kans om eventuele fouten te herstellen, waardoor ze in de greep bleven van het CAF-team. Dat leidde er uiteindelijk toe dat ze, vaak onterecht, de toeslagen terug moesten betalen. Dat ging in sommige gevallen om tienduizenden euro’s.

Kwade wil

Volgens Donner was er geen sprake van kwade wil bij de Belastingdienst. Maar de fiscus heeft wel te makkelijk het etiket fraude geplakt op zaken die dat helemaal niet waren, omdat de fraudebestrijders daar nadrukkelijk op zoek naar waren.

Daarbij wijst Donner er ook op dat de fiscus niet goed reageerde op signalen vanuit de dienst zelf dat het allemaal wat minder zou moeten. Die signalen gingen ‘verloren in ambtelijk overleg en collectieve vastberadenheid’, concludeert de oud-minister.