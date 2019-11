A2 deels afgesloten ’door probleem arrestantenvervoer’

Dat meldt Rijkswaterstaat op Twitter. Volgens een woordvoerder van de politie heeft de opstopping te maken met het vervoer van een arrestant, meldt RTV Utrecht. Daarvoor was extra politie-inzet nodig. Er werd ook een ambulance opgeroepen. Het is niet bekend waarom de extra politie-inzet nodig was.

Vanwege het voorval is op de weg richting Utrecht inmiddels een flinke file ontstaan.