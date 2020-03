Herdenking tramaanslag Utrecht zonder publieke bijeenkomsten

Om even na half elf stapte Gökmen T. (38) bij het 24 Oktoberplein in een tram richting het centraal station en begon koelbloedig om zich heen te schieten. Vier mensen kwamen om. Meerdere personen raakten (zwaar)gewond. Nu, een jaar na dato, luiden op precies dit moment de klokken van de Domtoren. Vervolgens houdt de stad een minuut stilte.

Burgemeester Jan van Zanen spreekt de inwoners toe via een videoboodschap. Die is op de regionale radio en tv en via de kanalen van de gemeente te beluisteren. Hij had zijn toespraak live op het 24 Oktoberplein willen doen, maar die openbare bijeenkomst is afgelast door het coronavirus.

Op het plein waar de tram in 2019 tot stilstand kwam, is een blijvende herinneringsplek ingericht. Hier ontstond vorig jaar een zee aan bloemen, kaarten en kaarsen ter nagedachtenis aan de slachtoffers. Het monument met bankjes en beplanting verbeeldt de golf van ongeloof en verdriet die door de stad ging na het schietincident.