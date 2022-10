Rutte praat vrijdag met nieuwe Zweedse collega over migratie

Voor de nieuwe rechtse regering in Zweden is een strenger migratiebeleid een prioriteit. Verder wil het Scandinavische land net als Nederland nieuwe kerncentrales bouwen.

De nieuwe Zweedse regering krijgt gedoogsteun van Zweden Democraten en lijkt daarmee op het kabinet-Rutte I.

Premier Rutte benadrukt dat het vooral een kennismakingsgesprek is. „Er zijn grote zorgen over de oplopende migratiecijfers. Dus dat komt zeker aan de orde”, zo laat hij desgevraagd weten.

Bij het gesprek, in de marge van een EU-top in Brussel, schuiven ook leiders van België en mogelijk Denemarken aan. De Belgische premier Alexander De Croo heeft het initiatief genomen om samenwerking op het gebied van migratie te zoeken. Met gelijkgestemde landen hoopt hij op een Balkantop in december een front te vormen voor extra maatregelen om de instroom aan EU-buitengrenzen te beperken.

Burundi

Onze zuiderburen kampen met een opvallend hoge instroom van asielzoekers uit Burundi. Na een gunstige uitspraak van de rechter heeft België het imago gekregen van een land waar deze Afrikanen makkelijk een vluchtelingenstatus kunnen krijgen. Het aanmeldcentrum in Brussel kan de aanvragen al ruim een jaar niet meer bolwerken. Regelmatig slapen jonge mannen noodgedwongen op straat, onlangs was er ook geen plek voor kinderen.

De Burundese migranten komen door soepele visumregels makkelijk Servië binnen. Vanuit dit Balkanland reizen ze vervolgens illegaal verder de Europese Unie in. Ook mensen uit India en Cuba komen via deze nieuwe migratieroute in grote aantallen naar de EU. In totaal gaat het dit jaar om ruim 100.000 migranten, een stijging van 170 procent ten opzichte van een jaar eerder. Vooral Oostenrijk kampt met de gevolgen en heeft grote moeite om aan iedereen onderdak te bieden.

De Europese Commissie maakt zich grote zorgen over de Servische route, maar grijpt niet hard in. De Zweedse eurocommissaris Ylva Johansson, een sociaaldemocraat, wil Belgrado via diplomatieke weg overtuigen om de visumregels gelijk te trekken met die van EU-landen. Ze roept daarbij in herinnering dat Servië kandidaat is voor EU-lidmaatschap.