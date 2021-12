2,5 jaar cel geëist tegen man die politie-agent doodreed

De man zou tijdens het autorijden op zijn telefoon naar een vechtsportwedstrijd hebben gekeken, de Instagram-app hebben geopend en berichten over de uitkomst van het gevecht verstuurd hebben. Dat gebeurde allemaal luttele seconden voor het ongeluk. Zelf stelt de autobestuurder dat hij daarmee al een tijdje voor het ongeluk was gestopt. "Maar als uit gegevens anders blijkt, dan zal dat wel kloppen. Ik kan het me door de klap niet meer herinneren."

Politieagent Jeroen Leuwerink (28) uit Asten en zijn collega hadden hun auto die avond iets voor 23.00 uur op de rechterrijstrook van de tweebaansweg stilgezet om een aangereden das van de weg te halen. Met onverminderde snelheid reed de verdachte op de politieauto in, waar Leuwerink achter stond. De agent werd tussen de auto's platgedrukt en overleed later aan zijn verwondingen. Zijn 35-jarige collega raakte gewond.

45 seconden

Uit onderzoek blijkt dat de verdachte 80 kilometer per uur reed en geen snelheid minderde toen hij de stilstaande politieauto met zwaailichten op de rechterrijstrook naderde. Ook werd na een reconstructie duidelijk dat al 45 seconden voordat hij de politieauto zou passeren, hij deze al had kunnen opmerken door de lichten. Voor het fatale ongeluk passeerden elf auto's de politieauto via de linkerrijstrook, zo bleek uit beelden van de verkeerscamera. De bestuurders hiervan verklaarden allemaal dat ze de auto ruim op tijd opmerkten en probleemloos ontweken.

Volgens het Openbaar Ministerie is er sprake van dood door schuld, omdat de verdachte onvoorzichtig en onoplettend heeft gehandeld door zijn telefoon tijdens het rijden te gebruiken. Behalve de celstraf eist het OM een rijontzegging van vijf jaar. Ook zou hij de nabestaanden een schadevergoeding van 35.000 euro moeten betalen.