Geen gratie Trump voor Giuliani en Bannon en ook niet voor zichzelf

Naar verwachting zal Trump, die vanaf woensdag president af is, dinsdag meer dan honderd gratiebesluiten uitvaardigen waarmee straffen worden weggestreept of worden verminderd. Volgens twee bronnen die betrokken zijn bij de discussies rond de gratiebesluiten, zou Trump zijn overgehaald om toch niet preventief gratie te verlenen aan zichzelf en zijn familieleden. Hij zou dat eerst wel van plan zijn geweest om te voorkomen dat hij of zijn familie na zijn presidentschap justitie achter zich aan krijgt.

Rapper Lil Wayne, die fan is van Trump en naar verluidt gratie krijgt, werd vorige maand schuldig bevonden omdat hij in 2019 met een geladen gouden pistool op zak met een gecharterd vliegtuig landde in Miami. Hem hangt een celstraf van 10 jaar boven het hoofd. Vorig jaar zette de rapper een foto van zichzelf met Trump op zijn Twitter-pagina en prees hij Trumps beleid aan bij zwarte Amerikanen. Ook Sheldon Silver kan naar verluidt rekenen op gratie van Trump. Silver (76) werd in 2015 veroordeeld om corruptie. Hij was eerder voorzitter van het Huis van Afgevaardigden in de staat New York.

Niet op de lijst

Giuliani en Bannon, van wie werd gespeculeerd dat zij gratie zouden krijgen, staan volgens de bronnen niet op de lijst. Giuliani trad in de afgelopen maanden op als Trumps persoonlijk advocaat en spande zich in om mensen te overtuigen van Trumps onbewezen claims van verkiezingsfraude door de Democraten.

Steve Bannon adviseerde Trump rond de verkiezingen van 2016 en werd daarna adviseur in het Witte Huis. Bannon (66) wordt ervan verdacht dat hij geld heeft verduisterd uit de stichting We build the wall, die geld inzamelde voor de door Trump beloofde muur langs de Mexicaanse grens.

Assange

Naar verluidt hoeft ook Wikileaks-oprichter Julian Assange niet op gratie te rekenen. De Verenigde Staten willen dat Assange door het Verenigd Koninkrijk wordt uitgeleverd zodat hij terecht kan staan wegens het inbreken in computers van de Amerikaanse overheid en het overtreden van de spionagewetgeving. Een Britse rechter oordeelde twee weken geleden dat Assange niet mag worden uitgeleverd aan de VS.