Moria-deal deels wassen neus: geschikte kinderen onvindbaar

Dat blijkt uit een brief van staatssecretaris Broekers-Knol (Justitie). „Het is, alle inspanningen ten spijt, gebleken dat de alleenstaande minderjarige vreemdelingen tot en met 14 jaar en tevens afkomstig uit kansrijke landen nauwelijks beschikbaar zijn voor herplaatsing vanuit de Griekenland”, schrijft de bewindsvrouw. Er worden slechts twee minderjarige, alleenstaande vreemdelingen uit Griekenland gehaald.

Asielvergunning

Bij de selectie was volgens Broekers van belang dat zij daadwerkelijk in aanmerking komen voor een asielvergunning in Nederland. „Voorkomen moet worden dat alleenstaande kinderen naar Nederland worden gehaald waarvan de kans reëel is dat zij na het doorlopen van de asielprocedure niet in aanmerking komen voor een vergunning en uiteindelijk moeten terugkeren naar hun herkomstland.”

Dat betekent dat de staatssecretaris meer migranten moet overnemen uit die andere categorie waaruit ook vijftig personen zouden worden opgenomen: gezinnen met minderjarige kinderen. „Om alsnog recht te doen aan de wensen van uw Kamer is daarom met de Griekse autoriteiten afgesproken dat zij desgewenst een groter aandeel kwetsbare personen en kinderen in gezinsverband kunnen voordragen om het aantal plaatsen van het Nederlandse herplaatsingsaanbod verder in te vullen.”

Onmin

Het werpt een ander licht op de deal waarover veel onmin was in de coalitie. Vooral D66 en CU stuurden na druk van belangenclubs aan op extra opvang van meer jonge, alleenstaande migranten uit Moria. Vanuit diverse gemeenten werd zelfs aangestuurd op opvang van vele honderden jonge alleenstaande kinderen.

Deze week komen de laatste ’kwetsbare vluchtelingen’ vanuit Griekenland aan in Nederland als onderdeel van het Nederlandse aanbod om 100 kwetsbare vluchtelingen vanuit Griekenland in Nederland te herplaatsen. 62 van hen zijn al in Nederland, de rest van de groep volgt deze week. Het gaat om 21 gezinnen met 55 kinderen en twee alleenstaande minderjarige vreemdelingen (amv’s).