Politie rukt uit voor verdacht voertuig met ’gemaskerde mensen’

De agenten moesten donderdagavond even zoeken naar het betreffende geparkeerde voertuig, maar zagen plotseling de ’gemaskerde mensen’. In het donker leek het net of er daadwerkelijk personen met een masker in de auto zaten.

De agenten konden wel lachen om de melding en geven aan dat mensen altijd de politie moeten inschakelen als zij een situatie niet vertrouwen. „Wij zijn blij met oplettende burgers en rijden liever een keer te veel dan te weinig”, laten zij weten via social media.