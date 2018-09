Brabant tegen uitbreiding aardgaswinning

Ook de gemeente Tilburg is tegen en wil zelfs dat de aardgaswinning in Loon op Zand helemaal stopt. Tilburg is gevraagd om advies omdat de gaswinning deels onder haar grondgebied plaatsvindt. Volgens de gemeente draagt aardgas niet bij aan afspraken om CO2-uitstoot te beperken. Bovendien wil Tilburg schade door bodemtrillingen of bodemdaling voorkomen.

Ook de gemeente Loon op Zand en waterschap De Dommel mogen de minister adviseren.

Vermilion haalt aardgas uit kleine gasvelden en is actief in acht provincies. Het is tweede producent van aardgas op het vaste land van Nederland.