’Vuurwapen bij vechtpartij Den Haag’

De politie, samen met de ME net als voorgaande avonden massaal op de been in de stad, kwam rond 19.30 uur op een melding van een vechtpartij af. Daarbij is vermoedelijk ook een vuurwapen gevonden. „In de omgeving hielden wij drie verdachten aan”, meldt de politie maandagavond. De omgeving is afgezet.

Later op de avond werden agenten in Duindorp bekogeld met stenen en vuurwerk. De ME voerde daarop controles uit op al het in- en uitgaande verkeer. Twee personen die zich niet konden identificeren zijn aangehouden.

