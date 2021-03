Gibraltar laat zich gewillig vaccineren: ’Terug naar normaal’

In de komende dagen krijgen de laatste inwoners die nog geen prik hebben hun vaccin. Meer dan 90 procent van de bevolking boven de 16 jaar is dan tweemaal ingeënt, met dank aan het Verenigd Koninkrijk dat doses van Pfizer/BioNTech beschikbaar stelde. Op het dichtbevolkte stukje land wonen 33.000 mensen. „Missie geslaagd, kunnen we al wel stellen”, zegt gezondheidsminister Samantha Sacramento tegen The Guardian. Zo’n drie procent weigerde de prik, maar door de hoge vaccinatiegraad hoeft dat geen probleem te zijn. Het is een van de eerste landen die nagenoeg volledig geprikt is.

„Thank God we’re British”, reageert Fabian Picardo, de eerste minister van het land, met een knipoog naar de slepende kwestie over de soevereiniteit en de wil van Spanje om meer zeggenschap over het gebied.

Een vaccinatiecentrum in Gibraltar. Het eiland heeft de prikken te danken aan het Brits imperium. Ⓒ AP

Op Gibraltar vielen een kleine honderd corona-gerelateerde doden. Van ruim vierduizend inwoners is bekend dat ze het uit China overgewaaide virus hebben opgelopen.

Ook Spaanse grenswerkers, meer dan tienduizend man, is het vaccin aangeboden. Barretjes en restaurants openen weer tot diep in de nacht hun deuren, de avondklok gaat eraf en er komt een streep te staan door verplichte mondmaskerregels. Afgelopen week meldden de ziekenhuizen nul coronapatiënten.

De Britse regering wil zijn inwoners voor de derde keer gaan inenten tegen Covid-19. Dit om de bevolking te beschermen tegen nieuwe varianten van het coronavirus. Al in september zouden 70-plussers zo’n „boostervaccin” kunnen krijgen, zei Nadhim Zahawi, de minister die belast is met vaccinatiezaken, zaterdag in de Daily Telegraph. Ook zorgpersoneel en bepaalde risicopatiënten komen als eerste aan de beurt.