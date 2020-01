Man (27) voor rechter voor moord op vader en moeder

Dat gebeurde op 21 oktober 2019 in het Gelderse plaatsje Hengelo in hun woning aan de Julianalaan. De jongste van twee zoons woonde bij zijn ouders. Hij had al langer depressieve klachten.

Hij meldde zich na de dubbele moord bij de Eerste Hulp van het Slingeland ziekenhuis in Doetinchem. Hij zei dat hij zijn ouders had omgebracht en van plan was om zichzelf iets aan te doen. Hij zou zich in de borst hebben gestoken en met een hamer op het hoofd hebben geslagen.

Verslaggever Saskia Belleman is bij de rechtszaak aanwezig. Haar tweets lees je onder aan dit artikel.