In recordtempo komen er weer 100.000 coronagevallen bij

De eerste coronabesmetting in Nederland werd op 27 februari vastgesteld in het Brabantse Loon op Zand. Dit was dag 1 van de uitbraak. Half april, na de eerste golf, stond de teller op ruim 30.000 bevestigde gevallen. Het werkelijke aantal mensen met corona zal toen aanzienlijk hoger zijn geweest, omdat lang niet iedereen werd getest. Daarna volgden rustige maanden, waarin de ziekenhuizen langzaam leegliepen. De beperkingen die waren ingesteld om verspreiding van het virus tegen te gaan, werden versoepeld. Eind juli stond de teller op ruim 50.000 gevallen.

Dit veranderde in augustus. De tweede golf nam een aanloop, piekte halverwege de maand, maar leek te luwen. Aan het einde van die maand stond de teller op 70.000 positieve tests.

In de eerste dagen van september begon de tweede golf echt. Het aantal positieve tests steeg. Op 15 september werd het dagrecord uit de eerste golf doorbroken. Een week en een dag later, op 23 september, werd het 100.000e coronageval gemeld. Dat was dag 210 van de uitbraak. Daarna steeg het aantal besmettingen verder. Iets meer dan drie weken later, op 15 oktober, was het totaal aantal verdubbeld en stond de teller op 200.000 gevallen. Dit was dag 232 van de uitbraak

Ook na die mijlpaal bleef de coronagolf aanzwellen. Afgelopen donderdag werden voor het eerst meer dan 9000 positieve tests in een etmaal gemeld. Op vrijdag kwamen er ongeveer 10.000 meldingen in een etmaal binnen.

Maandag, de dag waarop het virus voor de 300.000e keer kan worden vastgesteld, is dag 243 van de uitbraak.