Onbemande vliegtuigjes ingezet voor spannende operatie Drones moeten honden La Palma redden

Door onze redactie buitenland

Een van de honden uit Podoque op La Palma die door de lavastroom is ingesloten in een waterreservoir. Ⓒ REUTERS

SANTA CRUZ - Todoque was een van de eerste dorpjes waar de lavastroom uit de Cumbre Vieja vulkaan op het Canarische eiland La Palma aankwam. De bewoners brachten zichzelf in veiligheid, enkele honden uit het plaatsje zochten hun heil in twee waterreservoirs. Daar zitten de dieren nu al een maand, ingesloten door het lava. Maar mogelijk is de redding nabij.