In half jaar tijd 195.000 nieuwe immigranten in Nederland, bevolking richting 18 miljoen

Dit blijkt uit cijfers die het CBS vandaag publiceert. Het bureau rept zelf van ’een sterke bevolkingsgroei voor een eerste half jaar.’ Bijna de helft van de instromers komt uit Oekraïne. „Maar ook uit andere landen vestigden zich meer mensen”, zo meldt het cijferbureau, dat aangeeft dat slechts 45.000 nieuwkomers uit andere EU-landen komen. De laatste zes maanden vertrokken 72.000 Nederlanders om hun geluk elders te zoeken. Omdat er 3000 geboortes minder waren dan sterfgevallen, komt de netto bevolkingsaanwas uit op 123.000 mensen.

Begin deze maand telde ons land 17,7 miljoen inwoners. Demograaf Jan Latten waarschuwde vorige maand in De Telegraaf al voor een uitzonderlijke bevolkingsgroei in 2022 en vindt in de nieuwste CBS-cijfers een eerste bevestiging van zijn voorspelling. „We stevenen af op een immigratierecord met cijfers die nog nooit zijn vertoond.” In 1946, een jaar na de oorlog, ging het ook hard, zo meldt hij: „Maar toen waren het baby’s. Nu zijn het immigranten, we stevenen af op 18 miljoen inwoners”, zo becijfert de bevolkingsexpert desgevraagd.

Latten tekent aan dat de eerste helft van het jaar doorgaans rustiger is en dat de grote toestroom meestal pas in de herfst wordt genoteerd. „Dan komen er veel nieuwe studenten maar ook arbeidsmigranten die hun kinderen eerst het schooljaar in eigen land hebben laten afmaken.” Als de immigratie in augustus en september gelijke tred houdt met die in voorgaande jaren, verwacht Latten voor dit gehele kalenderjaar een groei van circa 200.000 mensen.

Problemen

De demograaf voorziet onmiddellijke problemen door de record-immigratie, onder meer op het gebied van huisvesting. „Ramingen gaan uit van een woningtekort van nu al 300.000. Dat gaat alleen maar groeien.”

Geruststellende voorspellingen over Oekraïners die straks weer naar huis terugkeren, moeten volgens Latten ook kritisch worden beschouwd. „Velen zullen hier straks een baan hebben en willen blijven. Ze zijn dan de nieuwe Europese arbeidsmigranten.”