De Maaszaal is maandagavond geboekt door FVD. Ⓒ Rias Immink

Tiel - In een Van der Valk aan de snelweg in Tiel is een topoverleg bezig van Forum voor Democratie voor de tijd ‘na Baudet’. Wie erbij zijn is nog onbekend en ook wat er besproken gaat worden, wordt niet gedeeld.