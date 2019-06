’Zwemmen is zo veel zwaarder dan schaatsen’

Ⓒ ANP/Twitter

WOUDRICHEM - In een bureaulaatje tussen de pennen lag in een plastic etuitje tot deze week het Elfstedenkruisje van Cees Oosterom (60) uit het Noord-Brabantse Woudrichem. Tot deze week, want na de zwemtocht van Maarten van der Weijden vond Oosterom dat de zwemmer hem meer verdiende en stuurde hij hem de medaille. „Ik vond het bijzonderder wat hij gedaan heeft dan wat ik gedaan heb in 1986, toen ik het kruisje kreeg”, vertelt hij. „Anders lag-ie toch alleen maar in een la.”