Tichanovskaja is terug, en 180 graden gedraaid

De verkiezingen werden gewonnen door zittend president Loekasjenko, maar de oppositie is ervan overtuigd dat er is gefraudeerd bij de stembusgang.

In een video op YouTube sloeg Tichanovskaja een volledig andere toon aan dan in de eerdere, mysterieuze video’s die van haar verschenen, kort nadat ze naar Litouwen was gegaan. In die video’s was ze fatalistisch, teneergslagen, en riep iedereen op te stoppen met protesteren.

’Ga niet meer de straten op’, zei ze. Later bleek dat allebei de video’s in Wit-Rusland waren gemaakt toen ze nog onder druk stond van veiligheidsdiensten.

Video: helemaal anders

Nu is Tichanovskaja juist strijdbaar. Ze vraagt om een hertelling. Ook vraagt ze om steun voor een officieel onderzoek naar beschuldigingen van vervalsing. Maar nog belangrijker: ze wil opnieuw protesteren.

„Ik vraag de autoriteiten om het geweld te stoppen. En ik vraag de burgemeesters van alle steden, op 15 en 16 augustus zich op te werpen als de leiders van massale, vreedzame betogingen. In elke stad of dorp.”

Ze sprak nadat de Wit-Russische autoriteiten zijn begonnen duizenden gedetineerde demonstranten vrij te laten. Die hadden ook een zeldzame openbare verontschuldiging aangeboden in een poging om de landelijke straatprotesten te onderdrukken. Die zijn momenteel een grote uitdaging voor Loekasjenko’s 26-jarige bewind.

Ook het hoofd van de Wit-Russische Orthodoxe Kerk, metropoliet Pavel, roept Loekasjenko op om een einde te maken aan het geweld op straat na de omstreden presidentsverkiezingen, meldt het persbureau TASS.