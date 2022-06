Uitlevering Assange een stap dichterbij met akkoord VK: ’Een zwarte dag voor de persvrijheid’

De uitlevering is bijna een feit nadat een rechtbank in Londen zijn overdrachtsbevel ter goedkeuring naar de Britse regering had gestuurd. Deze handtekening is nu dus gezet. Toch is de uitlevering van Assange nog niet rond, aangezien zijn advocaat de Britse beslissing gaat aanvechten, mogelijk tot aan het Europese Hof voor de Rechten van de Mens in Straatsburg. Dit gaat mogelijk nog maanden duren.

Geen crimineel

Wikileaks omschrijft de gebeurtenis als een ‘zwarte dag voor de persvrijheid’. ,,Assange pleegde geen misdrijf en is geen crimineel. Hij is een journalist een uitgever die is gestraft voor het uitvoeren van zijn werk.” De organisatie spreekt over een zwarte dag voor de Britse democratie ,,en iedereen die geeft om vrijheid van expressie moet zich diep schamen.”

De uitlevering van Assange is volgens de Britse rechtbank niet in strijd met de mensenrechten, zegt de Britse overheid. Assange wordt voor achttien overtredingen strafrechtelijk vervolgd, nadat WikiLeaks duizenden geheime documenten publiceerde in 2010. Dit kan hem op een gevangenisstraf van 175 jaar komen te staan.

Assange heeft veertien dagen om bezwaar te maken tegen het besluit.