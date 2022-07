Vierdaagselegioen woensdagochtend definitief aan de wandel: ’Kans op uitdroging hoog’

Het speciale weeradviesteam, met onder anderen medici en een meteoroloog, acht lopen verantwoord als de lopers van goede adviezen worden voorzien over bijvoorbeeld extra drinken. Bij de start zal het 24 graden zijn, later lopen de temperaturen op, maar in de middag staat er met windkracht 5 een verkoelend briesje.

Ook komen er extra plekken tussen Beuningen en Wijchen waarbij drinkwater kan worden getapt. „De weersomstandigheden zijn dusdanig dat de eerste wandeldag een uitdaging zal zijn, maar dat verdere maatregelen niet nodig zijn”, zo meldt marsleider Henny Sackers .

Overigens heeft circa tien procent van de ruim 42.000 inschrijvers besloten de Vierdaagse dit jaar te laten voor wat hij is:er zijn in totaal 38.500 startbewijzen opgehaald.

Kans op uitdroging

Maria Hopman, hoogleraar Fysiologie van het Radboudumc, drukt de lopers op het hart goed op de inwendige mens te letten: „Woensdag is de kans op uitdroging hoog, met name door overmatig transpireren. Bij deze weeromstandigheden blijft het belangrijk om veel te drinken, maar ook om goed te blijven eten, ook na de finish op de Wedren. Blijf tijdens pauzes en na afloop van de wandeldagrustig in beweging door bijvoorbeeld bij stilstand licht te marcheren’.