Aankomende dagen geen regen verwacht: dat wordt de auto schrobben

De stofwolk trok woensdag geleidelijk over ons land. Door de concentraties stof kreeg de lucht een grijze waas, en op sommige plekken in Nederland waren ook warme kleuren te zien bij zonsondergang. Maar de mensen die net hun ramen hadden gelapt of met de auto naar de wasstraat waren geweest, keken vanochtend wel verbaasd op.

Door de regen van afgelopen nacht kwam er stof naar beneden, waardoor er een vies laagje is gekomen op ramen, fietsen en auto’s. Dat wordt even flink boenen.

Je kunt volgens Weer&Radar vanaf vanmiddag met een gerust hart je auto weer wassen, zonder bang te zijn dat die weer onder het stof komt te zitten. Donderdag zal de stofwolk geleidelijk boven ons land verdwijnen; over Duitsland, richting het zuiden van Europa.

In het weekend komt nog een kleine restant over het land. Maar daar hoef je je volgens de weersite ook geen zorgen over te maken: de concentratie zwaveldioxide in de lucht is veel hoger.

Maar kun je niet beter wachten op een flinke regenbui? Helaas, de aankomende dagen wordt het prachtig lenteweer volgens Weeronline. De zon gaat langdurig schijnen, met een kleine buienkans. Dat wordt dus zelf de handen uit de mouwen steken en de auto afspoelen.