Singapore wil voor het eerst in 20 jaar een vrouw executeren voor drugssmokkel

Singapore - Voor het eerst in bijna twintig jaar staat Singapore op het punt een vrouw te executeren. Volgens mensenrechtenorganisaties zal Saridewi Djamani, een 45-jarige Singaporese, vrijdag worden opgehangen wegens drugshandel. Ze werd in 2018 veroordeeld voor de handel van ongeveer dertig gram heroïne. De laatste vrouw waarvan bekend is dat ze in Singapore is opgehangen, was de 36-jarige kapper Yen May Woen in 2004, eveneens voor drugshandel.

Demonstranten protesteren afgelopen april tegen de voorgenomen omstreden ophanging van de zwakbegaafde Nagaenthran Dharmalingam voor het smokkelen van ongeveer drie eetlepels heroïne. Ⓒ ANP/EPA