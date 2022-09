Anonieme tip leidt naar pand vol neppe designer merkkleding

Nadat agenten de eerste ruimte in het bedrijfsverzamelgebouw hadden doorzocht, is verder gezocht en op verschillende verdiepingen werden nog twee units met nepartikelen gevonden.

De politie kwam de zaak op het spoor na een anonieme tip. Het zou gaan om een man die in valse merkkleding handelde. Hij gebruikte het pand als opslag, maar ook als winkel voor zijn illegale verkoop. De politie heeft nog niemand aangehouden. „Handelaars van merkkleding bedriegen hun kopers, duperen de echte merkeigenaren, dragen geen belasting af en steken de volledige winst in eigen zak”, aldus de politie in een persverklaring.

Het Intellectuele Eigendom Fraude Team van de politie doet verder onderzoek naar mogelijke verdachten en de omvang van de handel.

